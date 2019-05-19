Кучеров удвоил преимущество сборной России и догнал Нюландера в гонке бомбардиров

В составе российской команды заброшенной шайбой в большинстве отличился нападающий Никита Кучеров. Ассистировал форварду «Тампы-Бэй» Никита Гусев, набравший второе очко в этой встрече.
Таким образом, Кучеров набрал 13-е очко на этом чемпионате мира и догнал в списке бомбардиров шведского форварда Вильям Нюландер.
На данный момент идет второй период встречи, «Советский спорт» ведет прямую текстовую трансляцию этой встречи.
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