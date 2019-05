Кучеров удвоил преимущество сборной России и догнал Нюландера в гонке бомбардиров

В составе российской команды заброшенной шайбой в большинстве отличился нападающий Никита Кучеров. Ассистировал форварду «Тампы-Бэй» Никита Гусев, набравший второе очко в этой встрече.

Таким образом, Кучеров набрал 13-е очко на этом чемпионате мира и догнал в списке бомбардиров шведского форварда Вильям Нюландер.

На данный момент идет второй период встречи, «Советский спорт» ведет прямую текстовую трансляцию этой встречи.

🚨 POWERPLAY GOAL for @russiahockey ! @86Kucherov goes in and puts Russia up 2-0 over @SwissIceHockey



Stay up to the minute with game action with the IIHF App:

 https://t.co/PDQtNtuJxc

▶️ https://t.co/yImldTg3TU pic.twitter.com/wP6c9TLWq8