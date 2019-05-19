Кучеров удвоил преимущество сборной России и догнал Нюландера в гонке бомбардиров - Советский спорт
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19 мая 2019 22:22Хоккей

Кучеров удвоил преимущество сборной России и догнал Нюландера в гонке бомбардиров

Сборная России удвоила преимущество в матче группового этапа чемпионата мира против команды Швейцарии.

В составе российской команды заброшенной шайбой в большинстве отличился нападающий Никита Кучеров. Ассистировал форварду «Тампы-Бэй» Никита Гусев, набравший второе очко в этой встрече.

Таким образом, Кучеров набрал 13-е очко на этом чемпионате мира и догнал в списке бомбардиров шведского форварда Вильям Нюландер.

На данный момент идет второй период встречи, «Советский спорт» ведет прямую текстовую трансляцию этой встречи.

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