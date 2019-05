Хоккеистам сборной России вручили бронзовые медали чемпионата мира (видео)

В матче за третье место российская команда в серии послематчевых буллитов переиграла Чехию (3:2).

Сразу по окончании встречи хоккеистам сборной России вручили бронзовые медали чемпионата мира.

Kovalchuk accepts the Bronze Trophy, and it gets passed down the line. @russiahockey #RUSCZE #IIHFWorlds pic.twitter.com/LWS7LSKy1C