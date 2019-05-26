Хоккеистам сборной России вручили бронзовые медали чемпионата мира (видео) - Советский спорт
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26 мая 2019 19:56Хоккей

Хоккеистам сборной России вручили бронзовые медали чемпионата мира (видео)

В воскресенье, 26 мая, сборная России завершила свое выступление на чемпионате мира в Словакии.

В матче за третье место российская команда в серии послематчевых буллитов переиграла Чехию (3:2).

Сразу по окончании встречи хоккеистам сборной России вручили бронзовые медали чемпионата мира.

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