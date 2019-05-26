Хоккеистам сборной России вручили бронзовые медали чемпионата мира (видео)

В матче за третье место российская команда в серии послематчевых буллитов переиграла Чехию (3:2).
Сразу по окончании встречи хоккеистам сборной России вручили бронзовые медали чемпионата мира.
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