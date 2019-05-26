Канада – Финляндия. Песонен увеличил отрыв - Советский спорт
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26 мая 2019 23:25Хоккей

Канада – Финляндия. Песонен увеличил отрыв

У Песонена 3+4.

Сборная Финляндии забросила третью шайбу в ворота канадцев в финале чемпионата мира в Словакии.

На 56-й минуте отличился Янне Песонен, сделав счет 3:1.

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