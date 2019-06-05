«Питтсбург» подписал финского вратаря Клуб НХЛ «Питтсбург» подписал контракт с финским вратарем Эмилем Ларми.

Соглашение с 22-летним голкипером рассчитано на 2 года и является двусторонним. Зарплата Ларми на уровне НХЛ – 700 тысяч долларов, в АХЛ – 70 тысяч.

В прошедшем сезоне вратарь в составе финского клуба «ХПК» стал чемпионом страны. В регулярном чемпионате в 36 матчах он отражал 90,9% бросков при коэффициенте надежности 1.94. А в плей-офф – в 18 матчах отражал 93,2% бросков при коэффициенте 1.72.