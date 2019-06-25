Карлссон подписал контракт с «Вегасом» на 47,2 миллиона долларов

Как сообщается, соглашение рассчитано на восемь лет, за которые форвард заработает 47,2 миллиона долларов.
Напомним, что в 82 встречах минувшего регулярного чемпионата НХЛ Карлссон набрал 56 (24+32) очков.
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