Карлссон подписал контракт с «Вегасом» на 47,2 миллиона долларов

Как сообщается, соглашение рассчитано на восемь лет, за которые форвард заработает 47,2 миллиона долларов.

Напомним, что в 82 встречах минувшего регулярного чемпионата НХЛ Карлссон набрал 56 (24+32) очков.

Contract: signed



Hands: shook



William Karlsson: A Vegas Golden Knight for the next 8 years 🤠 pic.twitter.com/Z1674mQhdr