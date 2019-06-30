Бобровский и Панарин выбирают между «Флоридой» и «Айлендерс»

«Бобровский и Панарин взвешивают все варианты. Мне рассказали, что у них очень сильное желание играть вместе. Панарин склоняется к «Флориде», но Бобровский разрывается: говорят, что Ламорелло (генеральный менеджер «Айлендерс») имеет «огромное влияние» на голкипера. Но в любом случае, как мне кажется, они будут играть или во «Флориде», или «Айлендерс», написал в своем Twitter журналист телеканала CBS4 Miami Дэвид Дворк.
Ранее сообщалось, что Панарин провел на этой неделе встречи с представителями «Рейнджерс» и «Флориды».
Напомним, предыдущие два сезона Бобровский и Панарин провели вместе в «Коламбусе». Контракты обоих игроков истекают 30 июня, после чего они станут неограниченно свободными агентами.
Всего в НХЛ Панарин провел четыре сезона, Бобровский выступает в лиге девять лет.
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