Бобровский и Панарин выбирают между «Флоридой» и «Айлендерс»

«Бобровский и Панарин взвешивают все варианты. Мне рассказали, что у них очень сильное желание играть вместе. Панарин склоняется к «Флориде», но Бобровский разрывается: говорят, что Ламорелло (генеральный менеджер «Айлендерс») имеет «огромное влияние» на голкипера. Но в любом случае, как мне кажется, они будут играть или во «Флориде», или «Айлендерс», написал в своем Twitter журналист телеканала CBS4 Miami Дэвид Дворк.

Ранее сообщалось, что Панарин провел на этой неделе встречи с представителями «Рейнджерс» и «Флориды».

Напомним, предыдущие два сезона Бобровский и Панарин провели вместе в «Коламбусе». Контракты обоих игроков истекают 30 июня, после чего они станут неограниченно свободными агентами.

Всего в НХЛ Панарин провел четыре сезона, Бобровский выступает в лиге девять лет.

