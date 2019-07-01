Жорж Ларак: «Флорида» объявит о переходе Бобровского в понедельник Голкипер стал неограниченно свободным агентом после завершения срока контракта с «Коламбусом».

Спортивный комментатор Жорж Ларак сообщил о том, что голкипер Сергей Бобровский продолжит карьеру во «Флориде». Официально об этом должно быть объявлено в понедельник.

From what I hear, these will be confirmed tomorrow Duchene-Nashville, Bobrovski-Florida and Pavelski-Dallas. Habs will present an offer sheet! De ce que j’entends, ce sera confirmé demain, Duchene-Nashville, Bobrovski-Floride et Pavelski-Dallas. Le CH présentera une offre hostile — Georges Laraque (@GeorgesLaraque) June 30, 2019

Сегодня 30-летний российский вратарь стал неограниченно свободным агентом. Предыдущие семь сезонов он провел в «Коламбусе» и за это время дважды становился обладателем «Везина Трофи» (2013, 2017).

В завершившемся сезоне Бобровский одержал 37 побед в 62 матчах регулярного чемпионата, отразил 91,3 процента бросков и пропускал в среднем за игру 2,58 гола. При этом он стал лучшим в лиге по количеству сухих матчей (9).

Также Ларак объявил о том, что бывший партнер Бобровского по «Коламбусу» Мэтт Дюшен подпишет контракт с «Нэшвиллом», а форвард Джо Павелски, ранее выступавший за «Сан-Хосе», – с «Далласом».