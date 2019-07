Жорж Ларак: «Флорида» объявит о переходе Бобровского в понедельник

Спортивный комментатор Жорж Ларак сообщил о том, что голкипер Сергей Бобровский продолжит карьеру во «Флориде». Официально об этом должно быть объявлено в понедельник.

From what I hear, these will be confirmed tomorrow Duchene-Nashville, Bobrovski-Florida and Pavelski-Dallas. Habs will present an offer sheet! De ce que j’entends, ce sera confirmé demain, Duchene-Nashville, Bobrovski-Floride et Pavelski-Dallas. Le CH présentera une offre hostile