Жорж Ларак: «Флорида» объявит о переходе Бобровского в понедельник

Спортивный комментатор Жорж Ларак сообщил о том, что голкипер Сергей Бобровский продолжит карьеру во «Флориде». Официально об этом должно быть объявлено в понедельник.
Сегодня 30-летний российский вратарь стал неограниченно свободным агентом. Предыдущие семь сезонов он провел в «Коламбусе» и за это время дважды становился обладателем «Везина Трофи» (2013, 2017).
В завершившемся сезоне Бобровский одержал 37 побед в 62 матчах регулярного чемпионата, отразил 91,3 процента бросков и пропускал в среднем за игру 2,58 гола. При этом он стал лучшим в лиге по количеству сухих матчей (9).
Также Ларак объявил о том, что бывший партнер Бобровского по «Коламбусу» Мэтт Дюшен подпишет контракт с «Нэшвиллом», а форвард Джо Павелски, ранее выступавший за «Сан-Хосе», – с «Далласом».
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