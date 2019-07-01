Панарин официально стал игроком «Рейнджерс»

По информации Sportsnet, контракт с форвардом рассчитан на семь лет, а среднегодовая зарплата составит 11,6 миллиона долларов.
Ранее сообщалось, что в услугах российского форварда были заинтересованы «Флорида» и «Айлендерс».
Напомним, Панарин провел в НХЛ четыре года: по два за «Чикаго» и «Коламбус». Завершившийся сезон стал для него самым результативным: в 79 матчах регулярного чемпионата он набрал 87 (28+59) очков. Всего в 322 матчах в лиге на его счету 320 (116+204) очков при показателе полезности «+63» и 102 минутах штрафа.
Добавим, что в понедельник «Рейнджерс» обменяли форварда Джимми Веси в «Баффало» на выбор в третьем раунде драфта-2021.
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