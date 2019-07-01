«Аризона» подписала трехлетний контракт с Просветовым - Советский спорт
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01 июля 2019 23:16Хоккей

«Аризона» подписала трехлетний контракт с Просветовым

Российский голкипер Иван Просветов подписал соглашение с «Аризоной».

Как сообщает пресс-служба «Койотс», с 20-летним вратарем подписано стандартное соглашение новичка, рассчитанное на три года.

Добавим, что в минувшем сезоне Просветов сыграл 53 встречи за «Сагино» в хоккейной лиги Онтарио.

Напомним, что Просветов был выбран «Аризоной» под общим 114-м номером в четвертом раунде драфта 2018 года.

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