«Аризона» подписала трехлетний контракт с Просветовым

Как сообщает пресс-служба «Койотс», с 20-летним вратарем подписано стандартное соглашение новичка, рассчитанное на три года.

Добавим, что в минувшем сезоне Просветов сыграл 53 встречи за «Сагино» в хоккейной лиги Онтарио.

Напомним, что Просветов был выбран «Аризоной» под общим 114-м номером в четвертом раунде драфта 2018 года.

OFFICIAL: Goaltender Ivan Prosvetov has been signed to a three-year entry-level contract. https://t.co/gJ3VRmyRa4