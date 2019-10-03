Таварес стал капитаном «Торонто» Клуб объявил о назначении перед матчем открытия сезона с «Оттавой».

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Форвард «Торонто» Джон Таварес назначен капитаном команды, о чем было объявлено перед матчем открытия сезона с «Оттавой» (5:3).

Introducing the 25th captain of your Toronto Maple Leafs, John Tavares! #LeafsForever



Details >> https://t.co/oo94apXZPU pic.twitter.com/1f3ngWmDZV — Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) October 2, 2019

29-летний канадец стал игроком «Торонто» летом прошлого года после того, как провел девять сезонов в «Айлендерс», где был капитаном с 2013 по 2018 годы. При этом Таварес является уроженцем города Миссиссога, который находится в 25 километрах от Торонто, и в детстве болел за «кленовых листьев».

Отметим, что Таварес стал 25-м капитаном в истории «Торонто». Клуб оставался без капитана с 9 февраля 2016 года после обмена защитника Диона Фанефа в «Оттаву».

Отметим, что в своем первом сезоне в команде Таварес набрал 88 (47+41) очков в 82 матчах регулярного чемпионата и 5 (2+3) очков в семи играх плей-офф.

Альтернативными капитанами «Торонто» стали форварды Митч Марнер, Остон Мэттьюз и защитник Морган Райлли.