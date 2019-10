Таварес стал капитаном «Торонто»

Форвард «Торонто» Джон Таварес назначен капитаном команды, о чем было объявлено перед матчем открытия сезона с «Оттавой» (5:3).

Introducing the 25th captain of your Toronto Maple Leafs, John Tavares! #LeafsForever



Details >> https://t.co/oo94apXZPU pic.twitter.com/1f3ngWmDZV