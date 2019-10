Семикратный обладатель Кубка Стэнли Тед Грин умер в возрасте 79 лет

«Ойлерз» объявили о смерти Грина в субботу в своем аккаунте Twitter, а представитель команды сообщил, что Грин умер во вторник, 8 октября.

Напомним, что Грин провел 621 матч в составе «Бостона», записав на свой счет 48 заброшенных шайб и 206 результативных передач.

Грин выигрывал Кубок Стэнли в качестве игрока с «Бостон Брюинз» в 1970 и 1972 годах и еще пять раз в качестве помощника тренера «Эдмонтона» (1984, 1985, 1987, 1988) и второго тренера (1990).

Longtime @NHL d-man & #Oilers coach Ted Green has passed away at the age of 79. Coach Green was part of all five Cup teams & will be dearly missed. Our sincerest condolences go out to his family.



The Rangers honoured him pre-game today & we'll be doing the same on Wednesday. pic.twitter.com/01sA9eNjqO