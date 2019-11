Овечкин забрался на спину бейсболиста в раздевалке «Вашингтона» (видео)

Игроки чемпиона MLB (Главная бейсбольная лига) «Вашингтон Нэшионалс» посетили матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» – «Калгари».

После игры бейсболисты пришли в раздевалку «столичных» и отметили с хоккеистами свое чемпионство.

Во время празднования капитан «Кэпиталс» Александр Овечкин, раздевшись по пояс, забрался на спину одному из бейсболистов.

Gonna riiiiiiiiiide 'til I can't no more.@ovi8 // #FIGHTFINISHED pic.twitter.com/Qalw8q1uEN