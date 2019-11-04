Овечкин забрался на спину бейсболиста в раздевалке «Вашингтона» (видео) Чемпионы MLB из «Вашингтон Нэшионалс» посетили матч «Кэпиталс».

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Игроки чемпиона MLB (Главная бейсбольная лига) «Вашингтон Нэшионалс» посетили матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» – «Калгари».

После игры бейсболисты пришли в раздевалку «столичных» и отметили с хоккеистами свое чемпионство.

Во время празднования капитан «Кэпиталс» Александр Овечкин, раздевшись по пояс, забрался на спину одному из бейсболистов.

Отметим, что «Вашингтон Нэшионалс» впервые в своей истории стали чемпионами MLB.

Добавим, что матч с «Калгари» стал для 34-летнего Овечкина 1100-м в НХЛ. Хет-трик в ворота «огоньков» сделал форвард Якуб Врана, две голевые передачи на счету Евгения Кузнецова.