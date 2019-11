Юниорская сборная России разгромила США в финале Мирового кубка вызова

В составе российской сборной заброшенными шайбами отметились Федор Свечков (28-я минута), Прохор Полтапов (30), Илья Иванцов (47), Никита Чибриков (55), Всеволод Гайдамак (56) и Данила Юров (60). В составе американской команды отличились Эйдан Хрещук (57) и Колби Саганюк (59).

Напомним, что на групповом этапе сборная России, проиграв «Канаде в красном» (3:4), уступив в серии буллитов Финляндии (4:5) и обыграв Швецию (5:4), набрала три очка и заняла третье место в группе. В четвертьфинале российская команда разгромила «Канада в черном» со счетом 8:4, а в полуфинале обыграла сверстников из Чехии - 4:0.

Отметим, что в прошлом году российские юниоры также стали обладателем трофея, в финальном матче обыграв Финляндию со счетом 2:1.

Добавим, что в матче за третье место сборная Чехии в овертайме обыграла команду «Канады в белом» со счетом 3:2.

GAME OVER! It's a 6-2 final and 🇷🇺 is golden for the 2nd year in a row!#WorldU17 🥇 pic.twitter.com/Qdyf9q1CZD