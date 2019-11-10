Юниорская сборная России разгромила США в финале Мирового кубка вызова Юниорская сборная России по хоккею (игроки до 17 лет) одержала победу над командой США в финальном матче Мирового кубка вызова со счетом 6:2.

В составе российской сборной заброшенными шайбами отметились Федор Свечков (28-я минута), Прохор Полтапов (30), Илья Иванцов (47), Никита Чибриков (55), Всеволод Гайдамак (56) и Данила Юров (60). В составе американской команды отличились Эйдан Хрещук (57) и Колби Саганюк (59).

Напомним, что на групповом этапе сборная России, проиграв «Канаде в красном» (3:4), уступив в серии буллитов Финляндии (4:5) и обыграв Швецию (5:4), набрала три очка и заняла третье место в группе. В четвертьфинале российская команда разгромила «Канада в черном» со счетом 8:4, а в полуфинале обыграла сверстников из Чехии - 4:0.

Отметим, что в прошлом году российские юниоры также стали обладателем трофея, в финальном матче обыграв Финляндию со счетом 2:1.

Добавим, что в матче за третье место сборная Чехии в овертайме обыграла команду «Канады в белом» со счетом 3:2.

Что за победа! 🏆

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Наши юниоры действительно не оставили сопернику ни намёка на шанс — и обыграли американцев в финале Мирового кубка вызова U17 со счётом 6:2 💪

⠀#снамироссия pic.twitter.com/Y1EE1WtNBC — Хоккей России (@russiahockey) November 10, 2019