Инсайдер: Ковальчука выведут из состава «Лос-Анджелеса» Форвард набрал девять очков в нынешнем сезоне.

Форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук будет выведен из состава команды, сообщил инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

«Я узнал, что «Лос-Анджелес» сообщил Илье Ковальчуку о том, что он будет выведен из состава в обозримом будущем. Он сможет тренироваться, но не будет играть», – написал Фридман в твиттере.

There is word this afternoon that LA has informed Ilya Kovalchuk he will be out of the lineup for the foreseeable future. He is welcome to practice with the club, but he will not be playing. Obviously, more details as they occur. — Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) November 12, 2019

Отметим, что во вторник «Лос-Анджелес» победил «Миннесоту» (3:1) в регулярном чемпионате НХЛ. Ковальчук в этом матче остался в запасе.

В нынешнем сезоне 36-летний нападающий провел 17 матчей и набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности «–10» и 12 минутах штрафа.

Добавим, что контракт Ковальчука с «королями» рассчитан до 2021 года.