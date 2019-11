Инсайдер: Ковальчука выведут из состава «Лос-Анджелеса»

Форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук будет выведен из состава команды, сообщил инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

«Я узнал, что «Лос-Анджелес» сообщил Илье Ковальчуку о том, что он будет выведен из состава в обозримом будущем. Он сможет тренироваться, но не будет играть», – написал Фридман в твиттере.

There is word this afternoon that LA has informed Ilya Kovalchuk he will be out of the lineup for the foreseeable future. He is welcome to practice with the club, but he will not be playing. Obviously, more details as they occur.