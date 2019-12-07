Александр Овечкин: Если обойду Гретцки, на льду вы меня больше не увидите. - Советский спорт
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07 декабря 2019 15:52ХоккейШарафудинов Виктор

Александр Овечкин: Если обойду Гретцки, на льду вы меня больше не увидите.

Капитан «Вашингтона» рассказал, что произойдет, если он побьет снайперский рекорд НХЛ.

В пятничном эфире американского телеканала ESPN российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина спросили о том, способен ли он побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству шайб в Национальной хоккейной лиги. Александр скромно ответил, что сначала нужно обойти многих, но затем пошутил о том, что, побив рекорд Гретцки, можно сразу же завершить карьеру.

«Было бы здорово побить рекорд Гретцки. Но для этого еще очень много нужно сделать. Нужно еще превзойти результаты многих великих хоккеистов. Но если я обойду Гретцки, на льду вы меня больше не увидите», – заявил Овечкин.

Уэйн Гретцки играл в НХЛ до 38 лет, забросив рекордные 894 шайбы. В активе 34-летнего Овечкина в данный момент 678. В данный момент россиянин располагается на 12-м место в списке лучших снайперов НХЛ. 11-ю строчку с 684 голами занимает финн Теэму Селянне.

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