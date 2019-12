Копитар опередил Гретцки и вышел на четвертое место в списке лучших бомбардиров «Лос-Анджелеса»

Форвард «Лос-Анджелеса» Анже Копитар сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (4:2) и опередил канадца Уэйна Гретцки по очкам за клуб.

Теперь у 32-летнего словенца 919 (325+594) очков в 1038 матчах за «Лос-Анджелес», что позволяет ему занимать четвертое место в списке лучших бомбардиров клуба. Гретцки, выступавший за «Лос-Анджелес» на протяжении восьми лет (1988-1996), набрал 918 очков.

