Канада – Россия. Российская сборная выигрывает 2:1 после двух периодов (видео) - Советский спорт
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05 января 2020 22:41ХоккейШарафудинов Виктор

Канада – Россия. Российская сборная выигрывает 2:1 после двух периодов (видео)

В чешской Остраве продолжается финал МЧМ-2020.

Счет был открыт на 30-й минуте счет открыл нападающий сборной России Никита Александров открыл счет. Россияне играли в большинстве, и Егор Замула набросил шайбу на пятачок от синей линии, а Александров удачно подкорректировал полет игрового снаряда.

Вскоре после гола Александрова российская команда получила два удаления. Даниил Журавлев был наказан за удар клюшкой, а Дмитрий Воронков за задержку соперника. В формате пять на три нападающий канадцев Дилан Козенс сделал счет 1:1 на 32-й минуте. Ассистентами стали Джо Велено и Алексис Лафренье.

На 35-й минуте капитан российской сборной Григорий Денисенко сделал счет 2:1 в пользу своей команды. Вратарь канадцев Джоэл Хофер парировал бросок Александра Романова, однако Денисенко со второй попытки добил шайбу в сетку.

Начинать третий период россиянам придется в меньшинстве. После сирены Замула, поддавшись провокации соперника, получил две минуты за грубость.

Счет по броскам после двух периодов 24:23 в пользу российской команды. Россияне провели в большинстве 9 минут и 15 секунд, канадцы – 5:33.

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