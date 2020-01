Канада – Россия. Российская сборная выигрывает 2:1 после двух периодов (видео)

Счет был открыт на 30-й минуте счет открыл нападающий сборной России Никита Александров открыл счет. Россияне играли в большинстве, и Егор Замула набросил шайбу на пятачок от синей линии, а Александров удачно подкорректировал полет игрового снаряда.

GOAL! Nikita Alexandrov with the tip and @russiahockey goes up 1-0. #WorldJuniors pic.twitter.com/mWDhG6y48C

Вскоре после гола Александрова российская команда получила два удаления. Даниил Журавлев был наказан за удар клюшкой, а Дмитрий Воронков – за задержку соперника. В формате пять на три нападающий канадцев Дилан Козенс сделал счет 1:1 на 32-й минуте. Ассистентами стали Джо Велено и Алексис Лафренье.

🇨🇦🚨 @Dylan_Cozens gets the rebound in front of the net and @HC_WJC ties things up 1-1! #WorldJuniors @buffalosabres pic.twitter.com/RyDhpXk67X