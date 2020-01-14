Василевский заменит Раска в «Матче звезд НХЛ» Российский голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский вошел в состав команды Атлантического дивизиона для участия в «Матче звезд НХЛ».

Как сообщает пресс-служба лиги, вратарь «Лайтнинг» заменит голкипера «Бостона» Туукку Раска.

Отметим, что Василевский примет участие в «Матче звезд» в третий раз и обойдет по этому показателю в истории «Тампа-Бэй» Николая Хабибулина.

Напомним. что в понедельник Василевский стал первой звездой недели.