Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» одержать волевую победу над «Айлендерс»

В составе «Кэпиталз» заброшенными шайбами отметились Александр Овечкин (11-я, 46-я и 60-я минуты), Карл Хагелин (43), Том Уилсон (55) и Якуб Врана (58). У клуба из Нью-Йорка отличились Брок Нельсон (14), Кейси Сизикас (16), Джордан Эберле (30) и Девон Тэйвз (38).

Добавим, что российский голкипер «Кэпиталз» Илья Самсонов появился на льду после второго перерыва и отразил семь бросков из семи, а защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов отметился двумя результативными передачами.

Отметим, что Овечкин, оформивший 26-й хет-трик в карьере, завершил встречу с показателем полезности «+4».

После этой игры «Кэпиталз» набрали 71 очко и продолжают лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, «Айлендерс» с 60 очками занимают на «Востоке» пятую строчку.

В следующем матче «Вашингтон встретится с «Монреалем», а «Айлендерс» сыграют против «Каролины».

