«Куньлунь» объявил о продлении контракта с главным тренером - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
27 января 2020 10:26ХоккейНечаев Юрий

«Куньлунь» объявил о продлении контракта с главным тренером

Предыдущее соглашение заканчивалось в 2021 году.

Китайский клуб КХЛ «Куньлунь» продлил контракт с главным тренером Куртом Фрейзером на один год.

Об этом клуб объявил на своем официальном сайте.

Фрейзер работает с клубом с 2019 года. В текущем сезоне «Куньлунь» занимает шестое место в таблице Восточной конференции. В активе команды 57 очков после 53 игр. В последних пяти матчах регулярного чемпионата КХЛ китайский клуб одержал три победы и потерпел два поражения.

Сегодня «Куньлунь» сыграет в гостях против московского «Спартака».

Ждем Машу и Медведева. Итоги первого дня Australian Open Первый день Открытого чемпионата Австралии прошел по усеченной программе из-за дождей. 20.01.2020 20:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Симона Халеп – о матче с Мертенс: Сыграла лучше, чем в предыдущих матчах на Australian Open WTA официально разрешит подсказки тренеров с трибун Медведев проиграл Вавринке в четвертом круге Australian Open
Сергей Тарасов: После Анси все пошло наперекосяк Олимпийский чемпион называет причины неудач российских биатлонистов на последних этапах Кубка мира. 26.01.2020 23:00 Биатлон Волохов Юрий
Бойкова и Козловский – китайцам: подержались за рекорд два месяца – и хватит На чемпионате Европы в Граце короткую программу в парном катании с мировым рекордом выиграли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Второе и третье места – также у российских дуэтов. 23.01.2020 03:00 Фигурное катание Тигай Лев
Лучшие пока идут вперед. Итоги третьего дня Australian Open В среду на Открытом чемпионате Австралии свои поединки провели две первые ракетки России – Екатерина Александрова и Анастасия Павлюченкова. 22.01.2020 20:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Симона Халеп – о матче с Мертенс: Сыграла лучше, чем в предыдущих матчах на Australian Open WTA официально разрешит подсказки тренеров с трибун Медведев проиграл Вавринке в четвертом круге Australian Open
Марат Балаев: В жизни было все, кроме тяжелых наркотиков Марат Балаев – уникальный случай для боевого спорта. В 37 лет дебютировал в смешанных единоборствах, а в 40 стал чемпионом ACB в полулегком весе. 21.01.2020 19:00 ММА Галимзянов Данил, Усачев Владислав
«Знарку проиграть не стыдно!» Шансы «Северстали» на плей-офф становятся все более туманными 23.01.2020 22:00 Хоккей Кузютина Елена
Рублев дороже золота. Россиянин выиграл два титула подряд перед Australian Open Перед стартующим в понедельник Australian Open Андрей Рублев успел выиграть два турнира подряд. «Советский спорт» – о прогрессе в игре россиянина. И ожиданиях от него на кортах Мельбурн-парка. 19.01.2020 20:15 Теннис Мысин Николай
Джокович в роли официанта и Шарапова-комментатор. Как звезды готовились к Australian Open  В преддверии стартующего в понедельник чемпионата Австралии топ-звезды мирового тенниса были замечены не только на тренировочных кортах. «Советский спорт» собрал самые интересные моменты с участием Шараповой, Джоковича, Надаля, Федерера и не только.  19.01.2020 21:45 Теннис Велиев Эмиль
Вместо Алиева судьи отдали лидерство Бржезине. В Австрии стартовал ЧЕ-2019 После мужской короткой программы на чемпионате Европы, открывшемся в Граце, россияне Дмитрий Алиев и Артур Даниелян занимают второе и третье места соответственно. 22.01.2020 20:15 Фигурное катание Тигай Лев
Смазанный финал. Хачанов выдал супершоу с Кирьосом, но проиграл решающий тай-брейк Суббота принесла наши болельщикам немало положительных эмоций. В четвертый круг Australian Open пробились Даниил Медведев, Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова. Но Карен Хачанов, отыгравшись со счета 0:2 по сетам у Ника Кирьоса, обидно уступил в конце пятой партии. 25.01.2020 20:00 Теннис Мысин Николай
Новости
11:20 Баскетбол Марадона - о гибели Брайанта: Все лучшие уходят
11:19 Теннис Симона Халеп – о матче с Мертенс: Сыграла лучше, чем в предыдущих матчах на Australian Open
11:09 Гандбол Наталья Чигиринова: Впереди развязка чемпионата, ЦСКА потребуются все силы, которые есть
10:52 Теннис WTA официально разрешит подсказки тренеров с трибун
10:47 Теннис Медведев проиграл Вавринке в четвертом круге Australian Open
10:33 Баскетбол Новак Джокович: Брайант был для меня наставником и другом
10:32 Футбол Эриксен прилетит в Милан на медосмотр перед переходом в «Интер»
10:26 Хоккей «Куньлунь» объявил о продлении контракта с главным тренером
10:15 Баскетбол Церемония вручения «Грэмми» началась с минуты молчания в память о Брайанте
10:13 Баскетбол «Манчестер Юнайтед» выразил соболезнования в связи со смертью Брайанта
10:02 Футбол Маурицио Сарри: «Наполи» олицетворял собой особый период в моей жизни
10:01 Футбол Танги Ндомбеле о возможном конфликте с Моуринью: У меня нет проблем с тренером
09:48 Теннис Доминик Тим – о победе над Монфисом: Пока это мой самый лучший матч на этом Australian Open
09:44 Баскетбол Карим Абдул-Джаббар: Запомню Кобе как человека, который был намного больше, чем спортсмен
09:36 Хоккей Брагин и Бойков вошли в тренерский штаб сборной России
09:35 Футбол «Ливерпуль» сыграет молодежным составом в переигровке со «Шрусбери»
09:13 Футбол Дженнаро Гаттузо: «Наполи» пойдет вперед после победы над «Ювентусом»
09:13 Футбол Маринато Гилерме: «Локомотив» будет на должном уровне к возобновлению чемпионата
09:03 Футбол Маринато Гилерме – о первом матче после травмы: Очень скучал по футболу
08:55 Баскетбол Погба - о гибели Брайанта: Легенды остаются навсегда
The Washington Times опубликовала военную версию появления коронавируса
Повторение «Зимней вишни», пиво в школе и смерть в огне: итоги недели в Карелии
Миссия вынести мусор. Как омичи сортируют отходы в неприспособленном для этого городе
В «Белгородском парковочном пространстве» в пятый раз за год сменился директор
«Чудовищные квитанции»: министр ЖКХ Башкирии объяснил причины высокой платы за тепло
Российские фигуристы два дня ждали багаж из Японии
Нападающий ФК «Тамбов» признан лучшим футболистом РПЛ по итогам ноября
Фундамент будущих успехов. 280 регбистов приняли участие в фестивале ЦСКА
Цена нашего покаяния. Россию отстранят от мирового спорта на 4 года?
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика