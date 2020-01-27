«Куньлунь» объявил о продлении контракта с главным тренером

Китайский клуб КХЛ «Куньлунь» продлил контракт с главным тренером Куртом Фрейзером на один год.
Об этом клуб объявил на своем официальном сайте.
Фрейзер работает с клубом с 2019 года. В текущем сезоне «Куньлунь» занимает шестое место в таблице Восточной конференции. В активе команды 57 очков после 53 игр. В последних пяти матчах регулярного чемпионата КХЛ китайский клуб одержал три победы и потерпел два поражения.
Сегодня «Куньлунь» сыграет в гостях против московского «Спартака».
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