«Куньлунь» объявил о продлении контракта с главным тренером Предыдущее соглашение заканчивалось в 2021 году.

Китайский клуб КХЛ «Куньлунь» продлил контракт с главным тренером Куртом Фрейзером на один год.

Об этом клуб объявил на своем официальном сайте.

Kunlun Red Star has signed head coach Curt Fraser to an one-year extension. 🙌 #krs #redstarhockey pic.twitter.com/v60x9LVZxY — Kunlun Red Star (@KRSchina) January 27, 2020

Фрейзер работает с клубом с 2019 года. В текущем сезоне «Куньлунь» занимает шестое место в таблице Восточной конференции. В активе команды 57 очков после 53 игр. В последних пяти матчах регулярного чемпионата КХЛ китайский клуб одержал три победы и потерпел два поражения.

Сегодня «Куньлунь» сыграет в гостях против московского «Спартака».