«Куньлунь» объявил о продлении контракта с главным тренером

Китайский клуб КХЛ «Куньлунь» продлил контракт с главным тренером Куртом Фрейзером на один год.

Об этом клуб объявил на своем официальном сайте.

