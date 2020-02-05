Овечкин в 11-й раз за карьеру забил 40 голов за сезон Капитан «Вашингтона» сделал хет-трик в ворота «Лос-Анджелеса».

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (4:2) забил свой 40-й гол в сезоне.

What a night for @ovi8! 🎩🎩🎩



▪ Moved within two regular-season goals of 700



▪ Recorded his 11th career 40-goal season



▪ Took sole possession of first place in the 2019-20 Maurice “Rocket” Richard Trophy race



All via a natural hat trick in a span of 4:24. 🤯 #NHLStats pic.twitter.com/5qIojj4V5Q — NHL Public Relations (@PR_NHL) February 5, 2020

34-летний российский нападающий сделал хет-трик в ворота «королей», и 40-й стала третья шайба, заброшенная в пустые ворота.

Таким образом, Овечкин в 11-й раз за карьеру добрался до отметки в 40 голов в регулярном чемпионате и первым в истории лиги сделал это в составе одной команды.

Рекорд по общему числу таких сезонов принадлежит лучшему снайперу в истории НХЛ Уэйну Гретцки. Канадец девять раз забивал по 40 голов за «Эдмонтон» и трижды за «Лос-Анджелес».

Овечкин вышел на первое место в списке лучших снайперов сезона, опередив чеха Давида Пастрняка из «Бостона». Всего на его счету теперь 698 голов в 1137 матчах за карьеру в лиге.