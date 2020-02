Овечкин в 11-й раз за карьеру забил 40 голов за сезон

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (4:2) забил свой 40-й гол в сезоне.

What a night for @ovi8! 🎩🎩🎩



▪ Moved within two regular-season goals of 700



▪ Recorded his 11th career 40-goal season



▪ Took sole possession of first place in the 2019-20 Maurice “Rocket” Richard Trophy race



All via a natural hat trick in a span of 4:24. 🤯 #NHLStats pic.twitter.com/5qIojj4V5Q