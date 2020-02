Защитник «Сент-Луиса» потерял сознание во время матча с «Анахаймом», игра была отменена (видео)

Матч регулярного чемпионата НХЛ »Анахайм» - «Сент-Луис» был прерван на 14-й минуте.

36-летний защитник гостей Джей Боумистер потерял сознание на скамейке запасных. Команды приняли решение не продолжать встречу. По последней информации, хоккеисту была оказана своевременная медицинская помощь, он пришел в сознание и был доставлен в больницу.

Jay Bouwmeester collapses on the Blues bench. Game has been delayed pic.twitter.com/wOJkAFANCT