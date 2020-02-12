Защитник «Сент-Луиса» потерял сознание во время матча с «Анахаймом», игра была отменена (видео) - Советский спорт
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12 февраля 2020 07:42ХоккейНечаев Юрий

Защитник «Сент-Луиса» потерял сознание во время матча с «Анахаймом», игра была отменена (видео)

Встреча была прервана при счете 1:1.

Матч регулярного чемпионата НХЛ »Анахайм» - «Сент-Луис» был прерван на 14-й минуте.

36-летний защитник гостей Джей Боумистер потерял сознание на скамейке запасных. Команды приняли решение не продолжать встречу. По последней информации, хоккеисту была оказана своевременная медицинская помощь, он пришел в сознание и был доставлен в больницу.

Добавим, что встреча была прервана при счете 1:1. В составе «Сент-Луиса» отличился Иван Барбашев.

Игра будет продолжена в другой день при том же счете и с учетом статистики игроков.

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