Защитник «Сент-Луиса» потерял сознание во время матча с «Анахаймом», игра была отменена (видео) Встреча была прервана при счете 1:1.

Матч регулярного чемпионата НХЛ »Анахайм» - «Сент-Луис» был прерван на 14-й минуте.

36-летний защитник гостей Джей Боумистер потерял сознание на скамейке запасных. Команды приняли решение не продолжать встречу. По последней информации, хоккеисту была оказана своевременная медицинская помощь, он пришел в сознание и был доставлен в больницу.

Jay Bouwmeester collapses on the Blues bench. Game has been delayed pic.twitter.com/wOJkAFANCT — Brady Trettenero (@BradyTrett) February 12, 2020

Добавим, что встреча была прервана при счете 1:1. В составе «Сент-Луиса» отличился Иван Барбашев.

Игра будет продолжена в другой день при том же счете и с учетом статистики игроков.