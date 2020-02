Ковальчук будет выступать в «Вашингтоне» под 17-м номером

Новичок «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук будет играть выступать в команде под номером 17.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ilya Kovalchuk will wear No. 17 with Washington. #ALLCAPS pic.twitter.com/upv7GhCEBX