Ковальчук будет выступать в «Вашингтоне» под 17-м номером - Советский спорт
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24 февраля 2020 16:51ХоккейКорегин Владислав

Ковальчук будет выступать в «Вашингтоне» под 17-м номером

Сегодня 36-летний россиянин стал игроком столичного клуба.

Новичок «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук будет играть выступать в команде под номером 17.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, что сегодня «Вашингтон» и «Монреаль» произвели обмен, в результате которого россиянин отправился в столицу США, а «Канадиенс» получили пик в третьем раунде драфта 2020 года.

Уже по ходу нынешнего сезона Ковальчук перешел из «Лос-Анджелеса» в «Монреаль». В составе канадского клуба он провел 22 матча, в которых набрал 13 (6+7) очков.

«Кэпиталз» занимают четвертое место в таблице Восточной конференции, набрав 82 очка после 62 игр. 26 февраля «Вашингтон» на своем льду примет «Виннипег».

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