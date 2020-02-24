Ковальчук будет выступать в «Вашингтоне» под 17-м номером Сегодня 36-летний россиянин стал игроком столичного клуба.

Новичок «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук будет играть выступать в команде под номером 17.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ilya Kovalchuk will wear No. 17 with Washington. #ALLCAPS pic.twitter.com/upv7GhCEBX — Washington Capitals (@Capitals) February 24, 2020

Напомним, что сегодня «Вашингтон» и «Монреаль» произвели обмен, в результате которого россиянин отправился в столицу США, а «Канадиенс» получили пик в третьем раунде драфта 2020 года.

Уже по ходу нынешнего сезона Ковальчук перешел из «Лос-Анджелеса» в «Монреаль». В составе канадского клуба он провел 22 матча, в которых набрал 13 (6+7) очков.

«Кэпиталз» занимают четвертое место в таблице Восточной конференции, набрав 82 очка после 62 игр. 26 февраля «Вашингтон» на своем льду примет «Виннипег».