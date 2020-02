Источник: Наместников перешел из «Оттавы» в «Колорадо»

Журналист Sportsnet Крис Джонстон на своей странице в Twitter сообщил о том, что «Оттава» обменяла российского нападающего Владислава Наместникова в «Колорадо».

В свою очередь «Сенаторз» получили право выбора в четвертом раунде драфта 2021 года.

OTT gets a 2021 fourth-round pick from COL in the Vlad Namestnikov trade after acquiring him for a 2021 fourth-rounder earlier this season. #SNTrade