Источник: Наместников перешел из «Оттавы» в «Колорадо» 27-летний россиянин выступал за команду с октября 2019 года.

Журналист Sportsnet Крис Джонстон на своей странице в Twitter сообщил о том, что «Оттава» обменяла российского нападающего Владислава Наместникова в «Колорадо».

В свою очередь «Сенаторз» получили право выбора в четвертом раунде драфта 2021 года.

OTT gets a 2021 fourth-round pick from COL in the Vlad Namestnikov trade after acquiring him for a 2021 fourth-rounder earlier this season. #SNTrade — Chris Johnston (@reporterchris) February 24, 2020

Наместников выступал за «Оттаву» с октября 2019 года. В текущем сезоне он провел 56 матчей, набрав в них 25 (13 +12) очков. Всего в НХЛ на его счету 183 (79+104) очка в 416 играх.

Ранее он выступал за «Тампу-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Рейнджерс».