Игрок «Оттавы» заразился коронавирусом

Пресс-служба «Оттавы Сенаторз» сообщила о том, что один из игроков команды сдал положительный тест на COVID-19. Имя хоккеиста пока не разглашается.

– У игрока легкие симптомы, на данный момент он находится в изоляции. Клуб в настоящее время устанавливает всех, кто имел тесный контакт со спортсменом. Из-за этого случая всем членам «Оттавы» рекомендовано оставаться в изоляции, следить за своим здоровьем и обращаться за консультациями к медицинскому персоналу клуба, – говорится в сообщении.

12 марта на официальном сайте НХЛ было опубликовано официальное заявление о том, что регулярный чемпионат сезона-2019/20 приостановлен. А три дня спустя комиссар лиги Гэри Беттмэн заявил, что ни у кого из игроков лиги не было обнаружено коронавируса.

НХЛ может возобновить сезон 15 мая.

An Ottawa Senators player has tested positive for the COVID-19 virus. The player has had mild symptoms and is in isolation.



