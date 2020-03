Артемий Панарин: Привет, фанаты «Рейнджерс», скучаю по вам, парни (видео)

«Привет, фанаты «Рейнджерс». Скучаю по вам, парни. Надеюсь, у вас всех все хорошо», - сказал Панарин.

Напомним, что 12 марта в рамках борьбы с пандемией коронавируса НХЛ приостановила сезон и на данный момент неизвестно, будет ли регулярный чемпионат возобновлен или команды продолжат борьбу с матчей плей-офф.

После 70 матчей регулярного чемпионата «Рейнджерс» с 79 очками занимают седьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, уступая идущему на третьем месте «Питтсбургу» семь очков.

A message to you from @artemiypanarin: pic.twitter.com/MTexsp8iqM