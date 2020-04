Генеральный менеджер «Оттавы»: Зуб готов к НХЛ, ждем его решения

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Оттава Сенаторз» Пьер Дорион подтвердил возможное подписание контракта с 24-летним защитником СКА Артемом Зубом.

«Мы чувствуем, что Зуб готов к НХЛ. Он тот, кто может помочь «Оттаве» в ближайшем будущем. Однако он пока не принял решения, останется ли он в КХЛ или же переедет в НХЛ. Мы просто будем ждать его решения», – цитирует слова Дориона в твиттере журналист официального сайта НХЛ Майк Морреаль.

В сезоне-2019/20 Зуб сыграл 57 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 22 очка (13+9) при показателе полезности +35. В среднем защитник Артем проводил на льду 19 минут 7 секунд за матч.

Бывший игрок «Амура» перешел в СКА в 2016 году. В 2018-м Зуб в составе сборной России стал олимпийским чемпионом.

Pierre Dorion on chances of signing RUS Dman Arytom Zub: «We feel he's NHL ready. He's someone who could help us in the near future but until he makes a decision on his future on whether he stays in the KHL or comes to No. America, we're just going to wait for him to decide.»