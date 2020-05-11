Сезон в Американской хоккейной лиге завершен досрочно Руководство Американской хоккейной лиги (АХЛ) приняло решение досрочно завершить сезон-2019/20 из-за пандемии коронавируса.

«После длительного процесса Американская хоккейная лига определила, что возобновление и завершение сезона-2019/20 не представляется возможным в свете текущих условий.

Операционный центр Лиги переключился на активную подготовку к сезону 2020-21.

Мы очень благодарны Национальной хоккейной лиге и ее командам за их поддержку в преодолении проблем, с которыми сталкивались в течение последних двух месяцев.

АХЛ продолжает придавать первостепенное значение здоровью и безопасности наших игроков, официальных лиц, персонала и болельщиков, а также всех их семей, и мы все с нетерпением ждем возвращения на наши арены в 2020-21 годах», - говорится в официальном сообщении лиги.

Отмечается, что таблицы АХЛ, отсортированные по процентным показателям, и статистические данные по состоянию на 12 марта 2020 года считаются окончательными и официальными и послужат основой для определения наград за сезон-2019/20.