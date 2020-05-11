Сезон в Американской хоккейной лиге завершен досрочно

«После длительного процесса Американская хоккейная лига определила, что возобновление и завершение сезона-2019/20 не представляется возможным в свете текущих условий.
Операционный центр Лиги переключился на активную подготовку к сезону 2020-21.
Мы очень благодарны Национальной хоккейной лиге и ее командам за их поддержку в преодолении проблем, с которыми сталкивались в течение последних двух месяцев.
АХЛ продолжает придавать первостепенное значение здоровью и безопасности наших игроков, официальных лиц, персонала и болельщиков, а также всех их семей, и мы все с нетерпением ждем возвращения на наши арены в 2020-21 годах», - говорится в официальном сообщении лиги.
Отмечается, что таблицы АХЛ, отсортированные по процентным показателям, и статистические данные по состоянию на 12 марта 2020 года считаются окончательными и официальными и послужат основой для определения наград за сезон-2019/20.
О рестарте РПЛ объявят 15 мая, Ла Лига и АПЛ намечены на 12 июня, от Тутберидзе снова ушел фигурист В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера. 11.05.2020 08:11 Футбол Кузнецов Дмитрий Был чемпион – а стал новичок. Тренировал ли Плющенко звезд до Трусовой? Все обсуждают решение Александры Трусовой уйти от Этери Тутберидзе. Но не пора ли взглянуть на это с точки зрения нового тренера фигуристки Евгения Плющенко? 09.05.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев ИИХФ опозорилась по самое некуда: цинично унизила Лемье и Харламова – еще и свою историю переврала Обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин делится мнением о новой публикации на официальном сайте ИИХФ, где была составлена сборная Канады всех времен. 10.05.2020 22:30 Хоккей Славин Виталий И все-таки – революция. Владимир Драчев доживает последние месяцы на посту президента СБР Шансов сохранить свое место после отчетно-выборной конференции у него практически нет. 23.04.2020 14:30 Биатлон Чикирис Олег Александр Шлеменко: Гэтжи более опасен для Хабиба, чем Тони Бывший российский чемпион Bellator поделился впечатлениями от турнира UFC 249, главным событием которого стало поражение американца Тони Фергюсона от соотечественника Джастина Гэтжи. 10.05.2020 10:16 ММА Усачев Владислав Джокович выделит деньги на серию местных турниров. Как и где сейчас играют в теннис? Пусть большой теннис давно на паузе, это не значит, что в него не играют совсем. «Советский спорт» – о турнирах, которые проводятся или могут пройти в будущем. 05.05.2020 18:00 Теннис Мысин Николай Сергей Харитонов: Гэтжи разделал Фергюсона как второклашку, но против Хабиба шансов у него – ноль Известный российский мастер смешанных единоборств прокомментировал сенсационный исход главного поединка UFC 249. 10.05.2020 12:25 ММА Григорьевская Юлия Уход Трусовой от Тутберидзе – победа Волкова, а не Плющенко 15-летняя Александра Трусова перешла в команду Евгения Плющенко. Однако работать на льду с ней будут другие люди. 07.05.2020 16:00 Фигурное катание Сергеев Иван Андрей Рублев: Шарапова или Курникова? Конечно, Маша Известный российский теннисист заглянул в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 07.05.2020 09:00 Теннис Григорьевская Юлия «Старостин предлагал Палычу возглавить «Спартак». Сегодня день рождения у Юрия Семина Юрию Палычу Семину исполняется 73 года. Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о самой яркой личности нашего футбола. 11.05.2020 10:01 Футбол Волохов Юрий