Овечкин обратился к жителям США на фоне протестов из-за убийства афроамериканца В Миннеаполисе требуют наказания для сотрудника полиции, который задушил мужчину на глазах у прохожих.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оставил запись в соцсети, посвященную непростой ситуации в США.

Напомним, 25 мая в штате Флорида полицейский задушил охранника супермаркета Джорджа Флойда. При задержании он прижал шею мужчины к асфальту и продержал в этом положении более семи минут. Подозреваемый просил убрать колено, заявив, что задыхается, но полицейский продолжал оказывать давление на его шею. В итоге 46-летний мужчина скончался в больнице.

«RIP, Джордж Флойд. Грустно видеть происходящее. Мы должны любить друг друга вне зависимости от того, как мы выглядим! Нам следует научиться слушать и меняться.

Пожалуйста, берегите себя. Заботьтесь друг о друге и о своей семье», – написал российский хоккеист в своем Twitter.