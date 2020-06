Овечкин обратился к жителям США на фоне протестов из-за убийства афроамериканца

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оставил запись в соцсети, посвященную непростой ситуации в США.

Напомним, 25 мая в штате Флорида полицейский задушил охранника супермаркета Джорджа Флойда. При задержании он прижал шею мужчины к асфальту и продержал в этом положении более семи минут. Подозреваемый просил убрать колено, заявив, что задыхается, но полицейский продолжал оказывать давление на его шею. В итоге 46-летний мужчина скончался в больнице.

«RIP, Джордж Флойд. Грустно видеть происходящее. Мы должны любить друг друга вне зависимости от того, как мы выглядим! Нам следует научиться слушать и меняться.

Пожалуйста, берегите себя. Заботьтесь друг о друге и о своей семье», – написал российский хоккеист в своем Twitter.

RIP George Floyd 💔so sad to see what happening everywhere and DC!! it is so important for us to respect and love each other no matter what we look ~*!!!! We need listen and do change...pls stay safe....take care each other and family 🙏🙏🙏