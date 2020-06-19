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19 июня 22:17
автор: Ефимов Андрей

В «Тампа-Бэй» зафиксировано пять случаев инфицирования коронавируом

Три хоккеиста и два сотрудника «Тампа-Бэй» сдали положительный тест на коронавирус.

«Насколько я понимаю, клубу пришлось временно закрыть свои тренировочные базы во время второй фазы, потому что несколько игроков и сотрудников сдали положительный результат на Covid-19», - написал журналист TSN Боб Маккензи в своем «твиттере».

«Остальные игроки и сотрудники проходят тестирование. Если дальше положительных тестов не будет, ожидается, что тренировочный центр вновь откроется, а вторая фаза продолжится. Если будут еще положительные тесты, посмотрим, что получится», - добавил Маккензи.

Напомним, что за «Лайтнинг» выступают три хоккеиста сборной России: вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев и форвард Никита Кучеров.

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В «Тампа-Бэй» зафиксировано пять случаев инфицирования коронавируом
Три хоккеиста и два сотрудника «Тампа-Бэй» сдали положительный тест на коронавирус.
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