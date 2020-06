В «Тампа-Бэй» зафиксировано пять случаев инфицирования коронавируом

«Насколько я понимаю, клубу пришлось временно закрыть свои тренировочные базы во время второй фазы, потому что несколько игроков и сотрудников сдали положительный результат на Covid-19», - написал журналист TSN Боб Маккензи в своем «твиттере».

«Остальные игроки и сотрудники проходят тестирование. Если дальше положительных тестов не будет, ожидается, что тренировочный центр вновь откроется, а вторая фаза продолжится. Если будут еще положительные тесты, посмотрим, что получится», - добавил Маккензи.

I believe it’s three players and two staff who tested positive. Remaining players and staff are being tested. If no further positive tests, expectation is training facility will re-open, Phase Two will continue. If there are further positive tests, well, we will see what happens.