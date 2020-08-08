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08 августа 00:26

Сергей Бобровский: Не ожидал такого неудачного развития событий

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал свою ошибку в четвертом матче квалификационной серии с «Айлендерс», которая привела к первому голу в ворота «Пантерз».

- Был бросок с неудобной руки, я не ожидал такого неудачного развития событий. Я занимал свою обычную позицию, просто произошел несчастный случай, и шайба нашла путь в ворота. Но ошибки есть ошибки. И эта игра состояла из ошибок. Я изо всех сил старался показать свою лучшую игру, оставаться сфокусированным и сосредоточенным и приносить пользу команде. После первого гола, когда я допустил ошибку, ребятам пришлось начать раскрываться, и мы пропустили вторую шайбу. Но случилось то, что случилось, - передает слова Бобровского официальный сайт НХЛ.

Добавим, что «Флорида» уступила в серии с «Айлендерс» со счетом 1-3, не смогла пробиться в плей-офф Кубка Стэнли и теперь примет участие во втором этапе лотереи драфта-2020, где будет иметь шанс в 12,5% на получение первого номера.

источник: NHL (НХЛ)
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