Сергей Бобровский: Не ожидал такого неудачного развития событий

- Был бросок с неудобной руки, я не ожидал такого неудачного развития событий. Я занимал свою обычную позицию, просто произошел несчастный случай, и шайба нашла путь в ворота. Но ошибки есть ошибки. И эта игра состояла из ошибок. Я изо всех сил старался показать свою лучшую игру, оставаться сфокусированным и сосредоточенным и приносить пользу команде. После первого гола, когда я допустил ошибку, ребятам пришлось начать раскрываться, и мы пропустили вторую шайбу. Но случилось то, что случилось, - передает слова Бобровского официальный сайт НХЛ.

Добавим, что «Флорида» уступила в серии с «Айлендерс» со счетом 1-3, не смогла пробиться в плей-офф Кубка Стэнли и теперь примет участие во втором этапе лотереи драфта-2020, где будет иметь шанс в 12,5% на получение первого номера.

