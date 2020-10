«Колорадо» обменял россиянина Задорова в «Чикаго»

Российский защитник Никита Задоров стал игроком «Чикаго».

«Блэкхокс» произвели обмен с «Колорадо», в результате которого в Чикаго отправился Задоров и защитник Антон Линдхольм. В обратном направлении последовали защитник Деннис Гилберт и нападающий Брэндон Саад.

Zadorov skated in 64 games with the Avalanche last season, tallying four goals and nine assists. He also appeared in 15 postseason contests, tallying three goals and two assists. https://t.co/h7lm5Db19k