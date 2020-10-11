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11 октября 06:24
автор: Юрий Нечаев

«Колорадо» обменял россиянина Задорова в «Чикаго»

Защитник играл за «Эвеланш» с 2015 года.

Российский защитник Никита Задоров стал игроком «Чикаго».

«Блэкхокс» произвели обмен с «Колорадо», в результате которого в Чикаго отправился Задоров и защитник Антон Линдхольм. В обратном направлении последовали защитник Деннис Гилберт и нападающий Брэндон Саад.

25-летний Задоров выступает в НХЛ с 2013 года, когда был задрафтован «Баффало» под общим 16-м номером. В «Колорадо» защитник перешел в 2015 году.

В прошлом сезоне в активе россиянина 13 (4+9) очков в 64 матчах регулярного чемпионата и 5 (3+2) очков в 15 играх плей-офф НХЛ.

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