Михеев продлил контракт с «Торонто» на два года

Нападающий Илья Михеев подписал новый контракт с «Торонто».

Пресс-служба клуба сообщает, что соглашение с 26-летним россиянином рассчитано на два года. Средняя годовая зарплата игрока составит 1,645 миллиона долларов.

🖋️🥣 Soup’s back on the menu for two more years!



Ilya Mikheyev has signed a two-year contract extension. #LeafsForever



Details: https://t.co/awTa3TDZff pic.twitter.com/0QhV48B46p