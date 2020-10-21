Михеев продлил контракт с «Торонто» на два года

Нападающий Илья Михеев подписал новый контракт с «Торонто».
Пресс-служба клуба сообщает, что соглашение с 26-летним россиянином рассчитано на два года. Средняя годовая зарплата игрока составит 1,645 миллиона долларов.
🖋️🥣 Soup’s back on the menu for two more years!— Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) October 20, 2020
Ilya Mikheyev has signed a two-year contract extension. #LeafsForever
Details: https://t.co/awTa3TDZff pic.twitter.com/0QhV48B46p
Напомним, Михеев является воспитанником «Авангарда». За «Торонто» он выступает с 2019 года.