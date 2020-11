СМИ: Чемпионат мира могут перенести из Минска в Москву

«ИИХФ перенесет чемпионат мира из Белорусии в Москву. Рене Фазель направляется в Россию, чтобы встретиться с Третьяком по этому поводу. Латвия сохранит свои игры», - написал в своем твиттере журналист The Hockey News Райан Кеннеди

Ранее президент Чешского хоккейного союза Томаш Крал заявил, что сборная Чехии может пропустить чемпионат мира 2021 года, если хозяйкой турнира останется Белоруссия.

7 сентября Кабинет Министров Латвии обратился в Международную федерацию хоккея с просьбой провести чемпионат мира с другой страной из-за несогласия с итогами президентских выборов в Белоруссии.

Big News: the IIHF will be moving the World Championship from Belarus to Moscow. Rene Fasel is heading to Russia to meet with Tretiak on the matter. Co-host Latvia will keep its games.