«Детройт» отправил Свечникова в запасную команду

Тренерский штаб «Детройта» во главе с Джеффом Блашиллом принял решение отправить Евгения Свечникова в запасную команду.

Как сообщает пресс-служба «Ред Уингз», россиянин вместе со шведским нападающим Матиасом Броме и канадским защитником Алексом Биегой переведены в так называемую taxi squad («такси-команду»).

Этим термином в США и Канаде называют дополнительную группу игроков, которые могут быстро заменить травмированных в случае необходимости. В том числе и тех, кто в будущем сдаст положительные тесты на коронавирус.

В заявку команды на матч НХЛ обычно попадают 23 человека, а в taxi squad можно вносить от четырех до шести хоккеистов.

