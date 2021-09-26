Дмитрий Губерниев - о поражении России в 1/4 финала по мини-футболу: Тренер Аргентины переиграл нас

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился своими мыслями о поражении сборной России от команды Аргентины в четвертьфинале чемпионата мира по футболу в серии пенальти (1: 1, 4: 5).

«Терпим обидное поражение. Тренер сборной Аргентины переиграл нас. Наша команда могла заканчивать матч ещё в основное время. Были моменты, очень жаль, что не вышло их реализовать. Спасибо парням за игру. Спасибо, что боролись до самого конца, однако четвертьфинал - это плохой результат для нашей сборной», - цитирует Губерниева «РТ», ссылаясь на «Спорт-Экспресс».

Напомним, что девятый чемпионат мира по мини-футболу проходит в Литве, в городах Вильнюс и Каунас. Россия выступала в одной группе с Узбекистаном, Гватемалой и Египтом, заняв первое место с девятью очками. Аргентина также заняла первое место в своей группе (Иран, Сербия, США). В 1/4 финала удачнее оказались аргентинцы, выиграв в серии пенальти 6:5. В полуфинале Аргентина сыграет с Бразилией 29 сентября в Каунасе.