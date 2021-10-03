Сборная Португалии стала чемпионом мира по мини-футболу, обыграв в финале Аргентину

Сборная Португалии одержала победу в финальном матче чемпионата мира-2021 в Литве, оказавшись сильнее Аргентины со счетом 2:1.

Отметим, что одним из главных героев встречи стал португальский нападающий Пану Варела, отличившийся дублем на 15-й и 28-й минутах. Соперник ответил голом Клаудино (28).

Таким образом, Португалия впервые в своей истории стала чемпионом мира. Ранее национальная команда завоевывала лишь бронзовые медали в 2000 году.

Напомним, что на мировом первенстве-2021 сборная России завершила свои выступления стадии 1/4 финала, проиграв аргентинцам в серии пенальти.