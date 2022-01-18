Главный тренер сборной России по мини-футболу хочет выиграть чемпионат Европы

Главный тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович заявил, что его команда приехала в Нидерланды за золотом.

«Наша задача - побеждать в каждом матче и завоевать чемпионское звание. Но не только мы этого хотим, ряд сборных, конкуренция очень высока.

Я бы сказал, что европейские команды очень ровные, исторически сложилось, что многие команды являются фаворитами, среди которых команды Португалии, России, можно отнести сборные Казахстана и Италии, которая хочет завоевать трофей. Но сегодня есть команды, которые очень часто отбирают очки и портят нервы признанным лидерам. Мы видим, сколько команд играют вничью или с трудом побеждают. Уровень европейских команд в футзале подравнялся.

Если брать нашу группу, то просто с этими командами не будет. Не говоря про то, что с хорватами мы отбирались на чемпионат мира 2021 года, выиграли в один мяч (4:3), на прошлом чемпионате Европы сыграли с поляками вничью со счетом 1:1, причем имея преимущество. Поэтому по соперникам все знаем, все разбираем, готовимся и тактически, и теоретически», - приводит слова Скоровича ТАСС.

Напомним, действующим обладателем трофея является команда Португалии.

Сборная России становилась чемпионом континента в 1999 году. После этого наша команда пять раз выигрывала серебряные награды турнира и трижды - бронзовые.

Евро пройдет с 19 января по 6 февраля.

Соперниками россиян по групповому этапу стали команды Польши, Словакии и Хорватии.