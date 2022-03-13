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В «Химках» объяснили, почему поддержали мораторий на вылет из РПЛ

Помимо этого обсуждается идея увеличения числа участников РПЛ до 18 команд.
13 марта 2022 17:12

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о возможном введении моратория на вылет команд РПЛ в ФНЛ.

«Безусловно, правильно, что многие клубы нас подержали. В таком случае будет больше возможностей у разных субъектов выступать в соревнованиях на самом высоком уровне», - приводит Терюшкова «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что данный вопрос будет обсуждаться на исполкоме РФС, который состоится 23 марта. Отмечается, что в случае, если организация примет это предложение, ни один клуб не покинет состав РПЛ по итогам текущего сезона.

Накануне появилась информация, что число участников чемпионата России может быть увеличено до 18 команд с сезона-2022/23.

источник: Чемпионат.com
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