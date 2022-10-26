Ассоциация мини-футбола России отреагировала на недопуск Чишкалы на матч Лиги чемпионов

Российский нападающий «Бенфики» Иван Чишкала не был допущен к матчу мини-футбольной Лиги чемпионов с румынским «Юнайтед Галати».

Официальная причина пропуска встречи не называется.

«Иван — один из самых достойных игроков мирового футзала. Он получил приглашение в «Бенфику», значит мировое футзальное сообщество признает его талант. Сегодняшние политические реалии и некий психоз у наших европейских коллег не позволяют пустить Ивана на матч Лиги чемпионов. Насколько мне известно, у него были оформлены документы по всем европейским правилам. Это не по-спортивному, спорт должен объединять», - цитирует «Метарейтинг» президента АМФР Эмиля Алиева.

Отметим, что Чишкала играет за «Бенфику» с 2020 года.