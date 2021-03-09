Сборная России дома разгромила команду Франции в отборочном турнире чемпионата Европы

В подмосковном Щелково прошел отборочный матч чемпионата Европы 2022 года по футзалу. Сборная России с результатом 5:1 обыграла команду Франции.

В первом тайме соперники обменялись голами на 13-й минуте. Сергей Абрамов открыл счет, а спустя 42 секунды равновесие восстановил Микаэль Де Са Андраде.

После перерыва российская команда добилась крупного перевеса, забив четыре мяча. Ришат Котляров оформил дубль, отличившись на 29-й и 38-й минутах. Также авторами голов стали Андрей Афанасьев (на 32-й) и Даниил Давыдов (на 39-й).

Сборная России лидирует в группе 2, одержав четыре победы в четырех матчах и набрав 12 очков.

Второе место занимает команда Грузии, набравшая четыре очка. У Франции – два очка, а у Армении – одно.