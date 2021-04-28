«Кайрат» из-за коронавируса лишился двух игроков перед матчем Лиги чемпионов

Два игрока «Кайрата», получившие положительный результат теста на COVID-19, не смогут помочь команде в матче ¼ финала против «Бенфики», сообщает «Метарейтинг Казахстан».

По результатам тестирования коронавирус выявлен у второго вратаря бразильца Дуду и игрока сборной Румынии Савио. Матч пройдет сегодня в 19:00 по времени Нур-Султана.

Отметим, что алматинский клуб, который участвует в Лиге чемпионов по футзалу в 17-й раз, дважды выигрывал турнир. В 2021 году «Кайрат» не потерпел ни единого поражения.