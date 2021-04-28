«Барселона» вышла в полуфинал Лиги чемпионов

В хорватском Задаре завершился второй четвертьфинал Лиги чемпионов. Испанская «Барселона» обыграла словенский «Добовец» со счетом 2:0.
На девятой минуте счет открыл бразилец Феррао, а на 12-й автором гола стал Хесус Айкардо.
Стоит отметить, что за каталонский клуб выступает игрок сборной России Леандро Эскердинья.
В полуфинале «Барселона» сыграет с казахстанским «Кайратом». Ранее клуб из Алма-Аты обыграл лиссабонскую «Бенфику» со счетом 6:2.
В нынешнем сезоне заключительная часть Лиги чемпионов проходит в формате «Финала восьми».