В четвертьфинале Лиги чемпионов лиссабонский «Спортинг» обыграл московский КПРФ с результатом 3:2.

На второй минуте счет открыл Диего Кавинато, но далее чемпиону России удалось добиться перевеса 2:1. На девятой равновесие восстановил Артем Ниязов, а на 15-й москвичей вывел вперед Янар Асадов.

Однако уже 21 секунду спустя после гола Ниязова Кавинато оформил дубль, а на 16-й минуте счет стал 3:2 в пользу «Спортинга» благодаря точному удару Винисиуса Роши.

Второй тайм прошел без забитых мячей.

Полуфиналы Лиги чемпионов пройдут 1 мая. Испанская «Барселона» сыграет с казахстанским «Кайратом», а «Спортинг» – с испанским «Интером».