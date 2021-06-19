«Синара» - чемпион России по мини-футболу!

Екатеринбургский мини-футбольный клуб «Синара» обыграл Тюмень со счетом 8: 4 на выезде в четвертом матче финальной серии «Париматч-Суперлиги».
Голы в составе победителей забили Сергей Абрамов (3-я и 23-я минуты), Никита Фахрутдинов (38, 45), Максим Герасимов (40, 42, 46) и Егор Иванов (41). У проигравших отличились Андрей Батырев (24, 29, 43) и Руан Пабло Алфен (50).
Ранее «Синара» уже побеждала в Чемпионатах России. В 2009 и 2010 годах клуб становился триумфатором первенства, Кубок России команда выигрывала в 2007 году, а Кубок УЕФА годом позже.
Самый титулованный клуб России - Динамо (Московская область), 11 раз выигрывавший чемпионат.
источник: «Советский спорт»