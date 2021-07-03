Бывший игрок сборной России по мини-футболу выпал с балкона и погиб

Бывший защитник сборной России по мини-футболу Георгий Сомхишвили погиб, выпав с балкона на 15-м этаже многоэтажного жилого дома на севере Москвы, сообщает ТАСС.

- В 17:15 на улице Михайловская, дом 20 с балкона на 15-м этаже на козырек первого подъезда в жилом доме упал мужчина, от полученных травм он умер. По предварительным данным, погибшим оказался спортсмен Георгий Сомхишвили, - цитирует агентство источник в правоохранительных органах.

Как отмечается, по данному факту проводится проверка.

Напомним, что 35-летний Сомхишвили был защитником мини-футбольного клуба КПРФ. С 2002 по 2010 год играл в ЦСКА. В составе сборной России провел два матча.