Исмаилов проведет боксерский поединок с бойцом, который нокаутировал Шлеменко

Российский боец ММА Магомед Исмаилов выступит на турнире промоушена Pravda. Уроженец Таганрога проведет боксерский поединок против серба Александра Илича. Встреча состоится 7 октября и будет рассчитана на 6 раундов по 3 минуты.

«Ну что ж, я, конечно, не Харитонов, но иногда так же сильно люблю ручку и бумагу. Кому-то в радость, кому-то нет, но я достал ручку и собираюсь писануть, словно художник пишет картину. Кто-то умеет делать хорошие предложения, а кто-то нет», – заявил Исмаилов в соцсети.

Напомним, Александр Илич получил широкую популярность благодаря бою с экс-чемпионом Bellator в среднем весе Александром Шлеменко. Он нокаутировал россиянина в первом раунде.