Кадыров – о бое с Емельяненко: Уже готовимся Ранее Кадыров предложил Емельяненко провести бой, отметив, что еще не определился в каком виде спорта – по правилам бокса или по правилам ММА.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров готов подраться с российским бойцом ММА Александром Емельяненко.

«Уже готовимся. Всегда готовы, вообще-то. Не знаю, видно будет. Жду», – приводит слова Кадырова «РЕН ТВ».

В четверг на своей странице в Instagram Емельяненко ответил на вызов главы Чеченкой Республики, предложив готовить боксерские перчатки: «Принимаю твой вызов, мой друг Рамзан! Я готов с тобой побоксировать. Готовь перчатки! Время, число я предоставляю тебе на выбор. Когда?».

29 ноября Емельяненко нокаутировал российского стронгмена Михаила Кокляева. Их бой прошел по правилам бокса. Что касается Кадырова, то глава Чечни никогда не скрывал, что в свободное время занимается боксом.