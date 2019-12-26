Александр Емельяненко принял вызов Рамзана Кадырова (видео) Боец ММА ответил на предложение главы Чеченской Республики провести поединок.

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На своей странице в социальной сети Instagram боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на недавний вызов главы Чеченкой Республики Рамзана Кадырова, предложив готовить боксерские перчатки.

«Принимаю твой вызов, мой друг Рамзан! Я готов с тобой побоксировать. Готовь перчатки! Время, число я предоставляю тебе на выбор. Когда?» – написал Емельяненко.

Ранее Кадыров предложил Емельяненко провести бой, отметив, что еще не определился в каком виде спорта – по правилам бокса или по правилам ММА.

Свой предыдущий бой Александр Емельяненко тоже провел на боксерском ринге, уже в первом раунде отправив в нокаут пауэрлифтера Михаила Кокляева. Поединок состоялся 30 ноября.