Друг Макгрегора бросил вызов Махачеву

Американский боец Bellator Диллон Дэнис прокомментировал высказывание россиянина Ислама Махачева.

«Этот бой не продлится и раунда. Позволю ему сдаться и отпущу, только если он назовет меня папочкой», – написал Дэнис в своем Instagram, выложив коллаж с уроженцем Дагестана.

Напомним, американец является другом экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора. На его счету два поединка и две победы.

Что касается Махачева, то в активе россиянина 18 побед и одно поражение. Он является другом и партнером по тренировкам чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

this fight wouldn’t last a round... i won’t let him tap either only way i let go is if he calls me daddy. pic.twitter.com/PI2pWLB5VF